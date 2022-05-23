ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسماعيلية تقدر قيمتها المالية ما يزيد عن مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام ، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية .. تم إستهدافه ، وأمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة المركز ، وبحوزته عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫050٫000 واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.