حلق الوادي: "حراقة" يعنفون رفيقهم حتى الموت

اسماعيل عبد الحي - على إثر توفر معلومات لدى منطقة قرطاج مفادها العثور على نفر ملقى بجانب محطة قطار حلق الوادي ملطخ بالدماء .

للغرض تم إيلاء الموضوع الأولوية القصوى من قبل إطارات و اعوان منطقة قرطاج بالتنسيق مع أعوان مركزي حلق الوادي و الكرم و في وقت وجيز بمزيد التحري تم حصر الشبهة في مجموعة من الحراقة (مجموعة من الشباب من مختلف معتمديات الجمهورية يتواجدون بصفة مستمرة بجهة حلق الوادي بنية الهجرة غير شرعية عبر ميناء حلق الوادي) حيث تبين أن ملابس أحدهم ملطخة بالدماء .

و بمزيد التحري اعترف انه قام رفقة صديق له بالإعتداء بالعنف على الضحية و رميه بالقرب من محطة القطار و بناء على ذلك تم نصب كمين محكم محكم للطرف الثاني و القبض عليه.

و بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما و مواصلة الأبحاث معهما في إنتظار إحالتهما على أنظار العدالة.