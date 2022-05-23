شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يدعون إندونيسيا للإسراع بمكافحة تفشي الالتهاب الكبدي الحاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا خبراء صحة الحكومة في إندونيسيا لاتخاذ نهج أكثر شمولا لمواجهة تفشي الالتهاب الكبدي الحاد غير المعروف منشأه بين الأطفال، حيث تم تسجيل المزيد من حالات الإصابة المحتملة في أنحاء البلاد.

وقال أستاذ الصحة العامة تياندرا يوجا أديتاما بجامعة إندونيسيا إنه يتعين على الحكومة أن تبدأ فورا في بروتوكول لمكافحة التفشي.

وقال يجب على السلطات أولا أن ترفع مستوى الوعي سواء بين موظفي الصحة أو العامة بشأن المرض.