شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم نشر نحو 50 صاروخا عابرا للقارات في الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم روسيا نشر نحو 50 صاروخا باليسيا جديدا عابرا للقارات قادرا على حمل رؤوس نووية من طراز "سارمات" في الخدمة بنهاية فصل الخريف المقبل، حسبما قال دمتري روجوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

وقال روجوزين لوكالة أنباء انترفاكس اليوم الأحد إنه سيتم تصنيع الصواريخ في مدينة كراسنويارسك في سيبيريا.

وقد أجرت روسيا أول تجربة إطلاق للجيل الجديد من الصاروخ سارمات في ميناء بليسيتسك الفضائي في شمال روسيا في أواخر أبريل الماضي.

ويبلغ مدى الصاروخ سارمات 18 ألف كيلومتر ويمكن أن يحمل رؤوسا نووية، وهو ما سيسمح لروسيا بالوصول إلى أهداف في مختلف أنحاء العالم من خلال شن هجمات عبر القطبين الشمالي أو الجنوبي.

ومن المقرر أن يتم نشر أول صواريخ سارمات في إقليم كراسنويارسك.

واستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق الصاروخ في الشهر الماضي لتوجيه تهديدات ضد الغرب على خلفية الحرب التي يشنها على أوكرانيا.

وقال بوتين في ذلك الوقت إن الصاروخ يمكن أن يتغلب على كل أنواع الدفاعات ويجبر الدول على "التفكير مرتين" بشأن تهديد روسيا.