البيت الأبيض يكشف مفاجأة تخص 'البضائع الصينية'

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض برايان ديس بحسب "سي إن إن": "فرض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها قضية ندرسها بنشاط. إنها تؤدي إلى السؤال الأوسع حول كيف يمكننا الاستفادة من التجارة الدولية لصالح سكان الولايات المتحدة، ومستهلكينا".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة، في إطار زيارة الرئيس جو بايدن لليابان في 23 مايو، ستطلق مبادرة حول اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتابع: "يتم إنشاء منصة من أجل التركيز على القضايا الاقتصادية التي ستكون أكثر أهمية للأمريكيين. على سبيل المثال، تأمين الإمدادات".