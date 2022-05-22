الارشيف / اخبار العالم

عمرو عزت نائب التنسيقية يشارك في حملة إشغالات مكبرة بحي بولاق الدكرور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عزت نائب التنسيقية يشارك في حملة إشغالات مكبرة بحي بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حملة الاشغالات التي نظمها حى بولاق الدكرور علي شارع ناهيا لرفع كفاءة الطريق أمام المارة وتسهيل حركة عبور السيارات و رفع الأتربة، ولتكسير حواجز حديدية تعيق المارة والسيارات.

تأتى الحملة بناءً علي تعليمات محافظ الجيزة والسكرتير العام للمحافظة، وبحضور عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور وخالد بدر ومحمد نيازي وشوقي محمد نواب رئيس الحي، وطلعت سوريال مدير الاشغالات بالقطاع الجنوبي وعبد الخالق علام مدير اشغالات القطاع الشمالي وياسر مأمون مشرف عام الحي .

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .

 

280151807_3197409183848902_4743047587017096595_n

 

 

 

280722871_589565649012040_3115148602635792195_n

 

282135727_802129447417098_1332294285950597977_n (1)
 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا