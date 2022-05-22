شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عزت نائب التنسيقية يشارك في حملة إشغالات مكبرة بحي بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حملة الاشغالات التي نظمها حى بولاق الدكرور علي شارع ناهيا لرفع كفاءة الطريق أمام المارة وتسهيل حركة عبور السيارات و رفع الأتربة، ولتكسير حواجز حديدية تعيق المارة والسيارات.

تأتى الحملة بناءً علي تعليمات محافظ الجيزة والسكرتير العام للمحافظة، وبحضور عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور وخالد بدر ومحمد نيازي وشوقي محمد نواب رئيس الحي، وطلعت سوريال مدير الاشغالات بالقطاع الجنوبي وعبد الخالق علام مدير اشغالات القطاع الشمالي وياسر مأمون مشرف عام الحي .

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .



