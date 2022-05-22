إيران تتهم إسرائيل باغتيال ضابط بالحرس الثوري وسط طهران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 22 - مايو - 2022 10:35 مساءً

ضربة قاصمة تلقتها إيران بعد اغتيال أحد قادة الحرس الثوري في قلب العاصمة طهران، اتهمت الاستخبارات الإيرانية شبكة جواسيس مرتبطة بإسرائيل في اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني، وسط طهران، اليوم الأحد.

فقد ربطت الاستخبارات بين اغتيال العقيد صياد خدائي، والكشف عن خلية إسرائيلية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وسائل الإعلام بأن العقيد الذي اغتيل في طهران لعب دورا في نقل السلاح إلى سوريا، وتطوير المسيرات.

بدورها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن العقيد الإيراني الذي قتل في طهران خطط لعمليات إرهابية بقبرص واليونان.

الخارجية تقر باغتياله

في السياق ذاته، أقرت الخارجية الإيرانية باغتيال خدائي، وقالت إنه لن يمنع طهران من تحقيق أهدافها.

وحملت خارجية إيران “ضمنيا” عناصر مرتبطة بإسرائيل بأنها وراء الاغتيال.

وكانت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، أكدت مقتل العقيد خدائي، وذلك في بيان نشرته اليوم.

وكشف أنه قتل بـ 5 رصاصات أطلقت عليه من دراجة نارية يقودها مجهولان في شارع “مجاهدي الإسلام” بالعاصمة بالقرب من منزله.

فيما أفادت مصادر أخرى أن خدائي ينتمي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له أن شارك بالمعارك في سوريا.

وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا بدمائه وأبلغت عن الحادث.

إلى ذلك، لفتت أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة من قبل قوات الأمن التي اتخذت الإجراءات اللازمة للتعرف على الجناة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما أضاف البيان أن الضابط القتيل تعرض لإطلاق نار في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرق العاصمة.