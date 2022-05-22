العقوبات الغربية حطمت جميع الممرات اللوجستية لروسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

مع دخول الحرب الروسية ضد أوكرانيا شهرها الرابع، قال وزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، إن العقوبات الغربية ضد روسيا “حطمت جميع” الممرات اللوجيستية التي تستخدمها البلاد للتجارة، وفقا لتصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الحكومية “تاس”.

وفي حديثه خلال زيارة إلى منطقة أستراخان الروسية، قال سافيليف وفق “سي أن أن”: “العقوبات التي تم فرضها على الاتحاد الروسي اليوم كسرت عمليا جميع الممرات اللوجستية في بلدنا. ونحن مضطرون للبحث عن ممرات لوجستية جديدة”.

وقال إن موسكو تدرس الاستفادة من طرق التجارة البديلة، مثل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC) وهو طريق عبور يربط الهند بدول آسيا الوسطى وروسيا وأوروبا عبر إيران.

وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على روسيا ردا على غزوها أوكرانيا في فبراير الماضي.

ويعتبر خبراء اقتصاد أن أسوأ تأثيرات العقوبات على الاقتصاد الروسي لم تبدأ بعد، متوقعين غرق روسيا في ركود عميق خاصة لاعتمادها الى حد كبير على واردات المواد التي تدخل في الصناعات والسلع الاستهلاكية.

وفي أواخر أبريل، توقع البنك المركزي الروسي أن ينخفض الناتج القومي السنوي بنسبة 8 إلى 10 في المئة هذا العام، وبنسبة 3 في المئة العام المقبل.