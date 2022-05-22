رئيس وزراء باكستان السابق يدعو أنصاره للاعتصام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

دعا رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان أنصاره إلى تنظيم مسيرات بالعاصمة للدخول في اعتصام الأربعاء المقبل.

وطالب خان، في مؤتمر صحفي، أنصاره للدخول في اعتصام 25 مايو/أيار الجاري، كسبيل للضغط على الحكومة للاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

كما طالب، نجم الكريكت السابق، أنصاره بالاحتجاج لأطول فترة ممكنة.

ومن المرجح أن تؤدي خطوة خان إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي في باكستان والتي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية بسبب زيادة التضخم.

وكان خان قد نظم مؤخرا سلسلة من المسيرات التي تهدف إلى نقل الغضب ضد حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، والتي اجتذبت حشودا ضخمة بمختلف أنحاء البلاد.

وكان قد تم الإطاحة بخان في أبريل/نيسان الماضي بعد أن خسر تصويتا على سحب الثقة في البرلمان.