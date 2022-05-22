كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوآف سيجلوفيتش، اليوم الأحد، معلومات جديدة بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطية اقتحام مخيم جنين.

وقال سيجلوفيتش لوسائل الإعلام العبري: “إنّ المسافة كبيرة بين مكان إطلاق الرصاص ومكان الصحفية القتيلة شيرين أبو عاقلة”، لافتًا إلى أنّ هذا ما استنتجته شرطة الاحتلال حتى الآن.

وتابع: “هناك تحقيقًا يجري بشأن مقتل أبو عاقلة، التي قتلت الأسبوع الماضي”، مُشيرًا إلى أنّ “إسرائيل” تحاول الإستفادة من تلك العملية حتى لا تتكرر مرة أخرى.

وأضاف: “رغم أنّ الصورة تبدو سيئة، لكن بلاده بحاجة إلى مثل هذا التحقيق حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، واستخلاص العبر من تلك التجربة”.

ةأطلق المواطنون الأمريكيون ونشطاء السلام وأبناء الجاليات، السبت، حملة تُطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأعضاء الكونغروس ووزارة الخارجية الأمريكية، بالتحقيق في جريمة اغتيال الاحتلال “الإسرائيلي”، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وأرسل المحتجون رسائل وجهت لأعضاء الكونغروس والبيت الأبيض، تُطالب بوقف الانتهاكات “الإسرائيلية” الجسيمة بحق الصحفيين، وحقوق الإنسان التي ترتكب ضد الفلسطينيين.

ودعت الرسائل باقناع الخارجية الأميركية بفتح تحقيق عاجل، والسعي لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأميركية، ودعوة مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف.