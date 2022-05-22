بلينكن ونظيره الفرنسي يبحثان مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا بحثا في مكالمة هاتفية اليوم الأحد شؤونا متعلقة بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ومنها أفضل السبل لدعم مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في البيان إن بلينكن وكولونا اتفقا أيضا على أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا ومواصلة “التكاليف الباهظة” التي يتكبدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.

تصف روسيا عملها العسكري في أوكرانيا بأنه “عملية خاصة”.

وقالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، إن هناك مخاوف من أن يعلق حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ خططه لضم السويد وفنلندا، بسبب معارضة تركيا، ثاني أكبر قوة عسكرية في الحلف.

ولفتت المجلة في تقرير لها نشرته السبت، إلى تصريحات سابقة لرئيس ”الناتو“، ينس ستولتنبرغ، قال فيها إن ”فنلندا والسويد ستكونان موضع ترحيب حار، قبل أن يكشف الأسبوع الجاري، بأن اعتراضات تركيا قد تخرج خطة الحلف الطموحة عن مسارها لمعالجة طلبات البلدين الإسكندنافيين في غضون عدة أسابيع“.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين: ”إننا نتعامل مع المخاوف التي أعربت عنها تركيا؛ لأنه عندما يثير حليف مهم مثل تركيا مخاوف أمنية، ويثير قضايا، فإن الطريقة الوحيدة بالطبع للتعامل مع ذلك هي الجلوس وإيجاد أرضية مشتركة“.