شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: نقدر ما يقوم به خادم الحرمين لخدمة قضايا الأمة الإسلامية والعربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

وتناول اللقاء الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور الطيب أن المملكة العربية السعودية تحتل مكانة كبيرة في نفوس المصريين والعرب والمسلمين في كل الأقطار، والأزهر يقدر ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والعربية، معربًا عن تقديره لما تقوم به المملكة من جهود كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وحرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، الدائم على توفير كل الدعم اللازم لذلك.

وأعرب السفير أسامة نقلي من جانبه، عن تقديره لفضيلة شيخ الأزهر وجهوده في خدمة قضايا الأمة في إطار دور المشيخة الديني والتثقيفي، مؤكداً عمق العلاقات السعودية المصرية وما تتسم به من طبيعة خاصة، والتعاون الوثيق بين البلدين في دعم الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا الأمة وخدمة تعاضدها واستقرارها.