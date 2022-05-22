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في الأنبار.. ضبط وكر لتهريب النفط واعتقال ستة أشخاص

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الاحد، عن ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته في الأنبار، مؤكدة اعتقال ستة متهمين.
وقالت المديرية في بيان، إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، وبواجب مشترك بين الفوج السابع ومركز شرطة نفط الأنبار ومفرزة أمن الأفراد، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت القوة من ضبط وكر يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته والمتاجرة غير المشروعة في محافظة الأنبار".

وأضافت أن "العملية أسفرت من إلقاء القبض على ستة متهمين وضبط 12 صهريجا 6 منها محمل بمنتوج نفطي إضافة إلى خرانات كبيرة ومواد أخرى تستخدم في المتاجرة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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