شكرا لقرائتكم خبر بايدن: مستعدون لأي تجربة نووية شمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، أنه لا يخشى من احتمالية قيام كوريا الشمالية بتجربة نووية خلال جولته الحالية لآسيا.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عنه القول لصحفيين في سول «إننا مستعدون لأي شيء تقوم به كوريا الشمالية، وقد قمنا بدراسة كيفية الرد على ما يقومون به أيا ما كان، ولذلك فأنا لست قلقا».

وكانت الاستخبارات الأمريكية عرضت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الذي يواجه موجة تفش واسعة من فيروس كورونا ، ربما يستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو لإجراء تجربة نووية بالتزامن مع زيارة بايدن للمنطقة.

وإذا ما حدث، فستكون هذه أول تجربة نووية لبيونج يانج منذ عام 2017.