الآلاف يحتجون لمناصرة جنان في تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظاهر آلاف المحتجين في إسطنبول ضد حكم بسجن سياسية معارضة بارزة.

وهتف المحتجون في حي مالتبه بإسطنبول «حقوق.. قانون.. عدالة» في إظهار للدعم والتضامن مع جنان كفتانجي أوغلو، عضوة حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأيدت محكمة الاستئناف التركية العليا حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق كفتانجي أوغلو، التي تمت إدانتها بالإساءة للرئيس والدولة التركية، بناء على منشوراتها عبر موقع تويتر من 2012 إلى 2017.

كما تم حرمان كفتانجي أوغلو من المشاركة في الحياة السياسة لمدة خمس سنوات.