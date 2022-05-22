الأردن يحبط تهريب مخدرات وأسلحة سورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات المسلحة الأردنية أمس، مقتل 4 أشخاص، وإحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر أمس، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

وأوضح أن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث تعاملت آليات رد الفعل سريعا مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك.

وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 637 ألف حبة كبتاجون و181 كف حشيش و39 ألفا و600 حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

ووفق البيان، أحبطت القوات المسلحة ومنذ بدء العام الحالي عددا من عمليات التسلل والتهريب بكل أشكاله، وأسهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية، حيث باءت هذه العمليات بالفشل في أن تمر وتنفث سمومها بين أبناء الوطن.