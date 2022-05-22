شكرا لقرائتكم خبر حملات تحريضية حول الأقصى تستفز الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حملات التحريض المتواصلة والمتصاعدة التي تطلقها الجماعات اليهودية المتطرفة؛ لحشد أوسع مشاركة في اقتحام الأقصى واستباحة بلدتها القديمة لمناسبة ما يسمى (يوم القدس).

واعتبرت الخارجية في بيان، أن مسيرة الأعلام وما يرافقها من حملات تحريضية، جزء لا يتجزأ من مشاريع ومخططات الاحتلال الرامية إلى استكمال عمليات تهويد المدينة المقدسة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وتكريس ضمها، وامتداد لتصعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، وإمعان في تخريب أية جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع في ساحة الصراع.

وحذرت من مخاطر وتداعيات الحملات التحريضية المشحونة بالعنف والحقد والكراهية والعنصرية، ومن المحاولات الإسرائيلية الرسمية الرامية إلى جر الصراع إلى مربعات الحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع.

وشددت على أن إفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقوبات الدولية يشجعها على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها التهويدية للقدس ومقدساتها، وأن صمت المجتمع الدولي على الحملات التحريضية التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المختلفة ونتائجها التصعيدية للأوضاع يعد تواطؤا يلامس حد المشاركة في الجريمة.

وعلي صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم ورام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية في رام الله أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا عند مدخل قرية رأس كركر غرب رام الله، مضيفة أن قوات الاحتلال، اعتقلت الماضية أربعة فلسطينيين، أثناء وجودهم عند مدخل بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع المزارعين شرق حي الشجاعية شرق غزة، وأجبروهم عنوة على ترك مزارعهم، والانسحاب منها.