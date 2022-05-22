شكرا لقرائتكم خبر الصومال يسعى للتخلص من ديونه الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس المحادثات بين الصومال والمؤسسات المالية الدولية بشان إعفاء الصومال من ديونه الخارجية.

وأفاد وزير المالية الصومالي عبدالرحمن دعالي بيلي - وفق وكالة الأنباء الصومالية- أن الاجتماع بين الصومال وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقية قد اختتم، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية ملتزمة بإنجاح برنامج الإعفاء من الديون.

من جهته، بحث الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود خلال اتصال هاتفي مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الموضوعات المتصلة بالانتخابات الرئاسية الصومالية، لا سيما في ضوء نجاحه الأخير في إتمام انتخابات الرئاسة وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة جديدة.