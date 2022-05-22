دورات وسلال غذائية سعودية في لحج وتعز وأبين والمكلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية وإقامة الدورات التدريبية في محافظات لحج وتعز وأبين والمكلا اليمنية.

واختتم المركز في مديرية الحبيلين بمحافظة لحج الدورات التدريبية الخاصة بتدريب الفنيين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في مجال الإرشاد الزراعي للمحاصيل والإنتاج الحيواني، بمشاركة 80 مرشدا زراعيا من 13 مديرية في محافظتي لحج وتعز واستمرت خمسة أيام، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وفيما وزع المركز أمس 263 سلة غذائية للفئات المحتاجة بمديرية لودر في محافظة أبين، استفاد منها 1,578 فردا، اختتم المشروع التدريبي التطوعي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، والذي استمر لمدة سبعة أيام.

وجرى خلال المشروع تقديم 14 دورة تدريبية شملت موضوعات إدارة الأزمات والكوارث، ورعاية الإصابات المنزلية المتكررة، ورعاية الإصابات القاتلة، وإخلاء الطوارئ للمنشآت، استفاد منها 1016 فردا.