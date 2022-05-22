3 قتلى من داعش في ضربات عراقية

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وقالت خلية الإعلام في بيان، إن طائرات القوة الجوية وجهت ضربتين جويتين لمجموعة من عناصر داعش تستقل عجلة من نوع بيك آب، مما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم.وأشارت إلى مقتل عنصر ثالث بضربة جوية منفصلة في صحراء الثرثار.
وتواصل القوات العراقية عملياتها بشكل شبه يومي لمطاردة فلول داعش في مناطق متفرقة من البلاد.
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