شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن الانتهاء من مراجعة 231 ملفا خاصا بالمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أنه تم الانتهاء من مراجعة ملفات أخرى جديدة من ملفات الطلبات، التي قدمت بشأن المعاشات وعددها 50 ملفا، وتم إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش.

وأضاف محمود الداخلى في تصريحات صحفية له، أنه تم أيضّا مراجعة 181 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة المتوفين والعجز الطبي وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإجالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين .