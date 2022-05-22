شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش مقترح نائبة حول إنشاء مدرسة متخصصة فى الاتصالات بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إنشاء مدرسة المصرية للاتصالات المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة كفر الشيخ، لتصبح أول مدرسة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.

وقال النائبة هيام الطباخ إن انشاء المدرسة يأتي تماشياً مع رؤية القيادة السياسية في التخصص حيث أن كفر الشيخ بها أول كلية ذكاء اصطناعي، وزارها الرئيس السيسي في شهر ديسمبر 2021 بحضوري ممثلة عن البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لافتة الى أن محافظة كفر الشيخ بها 10 سنترالات رئيسية وأكثر من 40 فرع خارجي 4 شركات في مجال الاتصالات.

وفي سياق متصل، أبدت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤلية المجتمعية بشركة we للاتصالات رغبتها، ولكن بعد موافقة وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فيما وافق الدكتور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، علي فكرة إنشاء المدرسة ، وأوصت اللجنة ابلاغ مسؤول من المصرية للاتصالات، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة في جلسة قادمة لإدراجها بخطة الوزارة والعمل على تنفيذها من شركة we.