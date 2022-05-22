بسبب صورة قبر النواب.. انتقادات تطال وزير الثقافة

بغداد - ياسين صفوان - وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات ضد وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم على خلفية انتشار صورة لقبر الشاعر العراقي مظفر النواب.

وتوفي أول أمس الجمعة، الشاعر مظفر النواب، في أحد مستشفيات الشارقة في دولة الإمارات، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً؛ بعد صراع طويل مع المرض.

ووصل جثمان النواب إلى محافظة النجف بطائرة خاصة أمس السبت، وذلك بعد إتمام مراسم التشييع في العاصمة بغداد.

وقال الناشطون عبر صفحاتهم في الفيسبوك، إن "صورة القبر التي انتشرت لا تليق بشخصية فذة كشخصية الشاعر مظفر النواب".

وأضافوا أنه "كان الاجدر بوزارة الثقافة وتحديداً وزيرها أن تسرع من عملية بناء القبر لا تركه بهذه الوضعية"، مطالبين بـ"ضرورة اظهار القبر بما يتناسب ومكانة الشاعر النواب".