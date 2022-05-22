الارشيف / اخبار العالم

سون يقتسم صدارة الهدافين مع محمد صلاح في البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر سون يقتسم صدارة الهدافين مع محمد صلاح في البريميرليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-22 | 18:57

سون يقتسم صدارة الهدافين مع محمد صلاح في البريميرليج

المصدر:

612 مشاهدة

سجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام، اليوم الاحد، هدفين في مباراة توتنهام أمام نوريتش سيتي ليتساوى في الترتيب مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم .
وجاء هدف هيونغ مين سون في الدقيقة 70، ليتقدم السبيرز 4/0 على نوريتش سيتي في الجولة الـ38 والأخيرة من الممتاز، قبل أن يعود سون ويسجل الهدف الخامس لتوتنهام والثاني له في الدقيقة 76.

ورفع سون رصيده إلى 23 هدفا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي متساويا بالاهداف مع النجم المصري محمد صلاح.

 

واستطاع صلاح أن يتوج بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته، فيما ناله سون لأول مرة على الإطلاق.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا