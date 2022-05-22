انت الان تتابع خبر السيتي يتوج بالدوري الإنكليزي بعد ريمونتادا تاريخية امام استون فيلا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-22 | 18:55
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توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، وذلك بعد فوزه المثير على ضيفه أستون فيلا بنتيجة (3-2)، على ملعب الاتحاد، في ختام مباريات البريميرليج.
وسجل ثلاثية السيتي إلكاي جوندوجان (76- 81) ورودريجو (78)، بينما سجل ثنائية أستون فيلا ماتي كاش (37) وفيليب كوتينيو (69).
وبهذا الفوز، يتوج السيتي باللقب الرابع خلال خمس سنوات.
وبهذا الفوز، يتوج السيتي باللقب الرابع خلال خمس سنوات.
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