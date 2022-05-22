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السيتي يتوج بالدوري الإنكليزي بعد ريمونتادا تاريخية امام استون فيلا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-22 | 18:55

السيتي يتوج بالدوري الإنكليزي بعد ريمونتادا تاريخية امام استون فيلا

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توج مانشستر سيتي بلقب ، اليوم الأحد، وذلك بعد فوزه المثير على ضيفه أستون فيلا بنتيجة (3-2)، على ملعب الاتحاد، في ختام مباريات البريميرليج.
وسجل ثلاثية السيتي إلكاي جوندوجان (76- 81) ورودريجو (78)، بينما سجل ثنائية أستون فيلا ماتي كاش (37) وفيليب كوتينيو (69).

وبهذا الفوز، يتوج السيتي باللقب الرابع خلال خمس سنوات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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