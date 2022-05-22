شكرا لقرائتكم خبر عن طلال أبو غزالة في جلسة بـ"التنسيقية": مصر ستكون سادس اقتصاد عالمي في 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "هل نعبر الأزمة المالية العالمية؟" مع الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر والخبير الاقتصادي، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، وذلك ضمن مبادرة "سوا هنعدي".

وقال أبو غزالة، في كلمته بالجلسة الحوارية، إن مصر وفقا للشواهد والمعطيات الحالية، مرشحة لأن تكون أفضل سادس اقتصاد عالمي بحلول عام 2030 لتركيز الدولة المصرية على المستقبل في كل خططها المستقبلية.

وأضاف "طلال"، أن بعض الحكومات العربية تهتم برضاء الشعوب حتي تضمن استمرارية الحكم واستقرار الدول، وهو ما أثر علي تقدمها، إلا أن الدولة المصرية حاليا أعطت الأهمية الكبري للمستقبل لضمان جودة الحياة للأجيال القادمة.

وشدد المفكر والخبير الاقتصادى العالمي، على أن استمرارية المؤسسة الكبري قائم علي كونها إبداعية، لافتاً إلى أهمية وضع نظام حاكم لحماية الملكية الفكرية وتقليل فجوة الحماية التي نعاني منها الآن.

وفي نهاية، الجلسة الحوارية، تسلم الدكتور طلال أبو غزالة، درع التنسيقية من نيفين اسكندر، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن جلسة حوارية بعنوان "هل نعبر الأزمة المالية العالمية؟"، مع الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، وذلك ضمن مبادرة "سوا هنعدي".

أدارت الجلسة شيرين خالد، عضو التنسيقية، وتحدث خلالها "طلال أبو غزالة"، عن الأزمة المالية العالمية، ونظرة على مستقبل الاقتصاد المصري، وحديث عن دور الاقتصاد الإبداعي وريادة الأعمال.



