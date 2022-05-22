شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على إنشاء مراكز شباب.. وتؤجل اقتراحا بتركيب كابلات بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقى، وكيل اللحنة، على اقتراح برغبة مقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مبنى إدارة الشباب والرياضة – بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب طه أبو الناظر، بشأن إنشاء مراكز شباب بالبلاد المحرومة بقرى مركز الفشن – محافظة بنى سويف، كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ضحا مصطفى عاصي، بشأن تخصيص ونقل تبعية ملعب كرة القدم بقرية بساط كريم الدين – مركز شبين – محافظة الدقهلية إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأجلت لجنة الاقتراحات والشكاوي اقتراح برغبة مقدم من النائبة سحر عيد، بشأن تركيب كابلات تليفونات أرضية بمحافظة مطروح، نظرا لعدم حضور ممثل وزارة الاتصالات.

وقالت النائبة سحر عيد، إنه للمرة الرابعة يتم مناقشة الاقتراح برغبة ورئيس شركة الاتصالات لا يحضر الاجتماع، مشيرة إلى أن اللجنة استنكرت عدم الحضور وستعد مذكرة بذلك للعرض على رئيس المجلس.

وأضحت النائبة أن هناك مناطق فى وسط مطروح لا يوجد فيها كابلات تليفون أرضي، ومنها مناطق علم الروم وحتاوى، لا يوجد كابل تليفون رغم أن فيها عدد كبير من السكان والطلاب.