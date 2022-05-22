بعد ارتفاع الأسعار.. أفضل 8 هواتف بسعر أقل من 5000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - بسبب ارتفاع الأسعار الذي شهده سوق الهواتف الذكية خلال الشهرين الأخيرين، وفي ظل نقص المعروض، يعاني المستخدمون في اختيار أفضل هاتف بسعر يناسب إمكانياتهم المالية.

لذلك، نستعرض في هذا التقرير، أفضل 10 هواتف يمكن شراؤها بسعر أقل من 5000 جنيه.

ويستند التقييم والترشيح إلى قوة أداء الهاتف وفقا لمؤشر ANTUTU، الذي يمنح نقاطا لكل هاتف بناء على قوة المعالج والكاميرا والبطارية.

1- ريدمي نوت 11

يمكن القول إنه يقدم أفضل قيمة مقابل السعر، إذ سجل على مؤشر ANTUTU، 248 ألف نقطة.

يأتي الهاتف بشاشة أموليد مقاسها 6.43 بوصة بدقة فول إتش دي بلس، مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 3.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 680G، بمعيارية 6 نانومتر، مع رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 64 جيجا.

الكاميرا من نقاط تفوق ريدمي نوت 11، العدسة الرئيسية الخلفية بقوة 50 ميجابكسل، مع 3 عدسات إضافية 8 و2و2 ميجابكسل. وعدسة أمامية واسعة للسيلفي بقوة 13 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف بصمة جانبية، مع بطارية 5000 مللي أمبير وشاحن سريع بقدرة 33 وات.

2- ريدمي 10C

لا يختلف كثيرا عن شقيقه ريدمي نوت 11، باستثناء تصميم الشاشة التي تأتي بنوتش صغير للعدسة الأمامية وليس ثقبا. وحقق 248 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU.

الاختلاف الثاني في الشاشة، التي تأتي من نوع آي بي إس مقاسها 6.71 بوصة، مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 3.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 680G، بمعيارية 6 نانومتر، مع رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 64 جيجا.

العدسة الرئيسية الخلفية بقوة 50 ميجابكسل، مع عدسة واحدة إضافية بقوة 2 ميجابكسل. وعدسة أمامية للسيلفي بقوة 5 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف بصمة خلفية، مع بطارية 5000 مللي أمبير وشاحن سريع بقدرة 18 وات.

3- ريدمي 10

رغم مرور نحو 10 أشهر على إصداره، لا يزال ريدمي 10، خيارا جيدا للشراء بفضل مواصفاته قياسا إلى سعره، إذ حقق 210 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.5 بوصة بدقة فول إتش دي بلس، مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 3، وتتميز بأن ترددها 90 هيرتز ما يجعلها مناسبة للألعاب.

ويعمل الهاتف بمعالج هيليو G88، بمعيارية 12 نانومتر، مع رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 64 جيجا.

الكاميرا من نقاط تفوق ريدمي 10، العدسة الرئيسية الخلفية بقوة 50 ميجابكسل، مع 3 عدسات إضافية 8 و2و2 ميجابكسل. وعدسة أمامية للسيلفي بقوة 8 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف بصمة جانبية، مع بطارية 5000 مللي أمبير وشاحن سريع بقدرة 18 وات.

4- سامسونج A22

أحد أفضل الخيارات في هذه الفئة، بل إن البعض يعتبره أفضل صفقة ممكنة في هذه الفئة السعرية.

حقق سامسونج جالاكسي A22، 200 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويأتي الهاتف بشاشة سوبر أموليد فائقة السطوع مقاسها 6.4 بوصة، وتتميز بأن ترددها 90 هيرتز ما يجعلها مناسبة للألعاب.

ويعمل الهاتف بمعالج هيليو G80، بمعيارية 12 نانومتر، مع رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 64 جيجا.

ويقدم الهاتف تجربة تصوير متميزة مع كاميرا خلفية رباعية العدسات، بقوة 48 و8 و2 و2 ميجابكسل. وعدسة أمامية للسيلفي بقوة 13 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف بصمة جانبية، مع بطارية 5000 مللي أمبير وشاحن بقدرة 15 وات.

5- فيفو Y33S

يعد هذا الهاتف أحد نقاط القوة لدي شركة فيفو التي انتشرت منتجاتها مؤخرا في السوق المصرية، وحقق 200 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU.

ويأتي الهاتف بشاشة آي بي إس بدقة فول إتش دي بلس مقاسها 6.58 بوصة.

ويعمل الهاتف بمعالج هيليو G80، بمعيارية 12 نانومتر، مع رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 128 جيجا.

الكاميرا الخلفية الرئيسية ثلاثية العدسات، بقوة 50 و2 و2 ميجابكسل. وعدسة أمامية واسعة للسيلفي بقوة 16 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف بصمة جانبية، مع بطارية 5000 مللي أمبير وشاحن بقدرة 18 وات، تدعم خاصية الشحن العكسي.

6- ريلمي C25Y

بعد اختفاء نسخة فيفو C25S من الأسواق، يبقى هاتف C25Y، خيارا مناسبا لمحبي هواتف ريلمي، وحقق الهاتف 196 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU.

ويأتي الهاتف بشاشة آي بي إس مقاسها 6.5 بوصة. مع تصميم بلاستيكي بالكامل

ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc T610، بمعيارية 12 نانومتر، مع رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 64 جيجا.

الكاميرا الخلفية الرئيسية ثلاثية العدسات، بقوة 50 و2 و2 ميجابكسل. وعدسة أمامية واسعة للسيلفي بقوة 8 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف بصمة خلفية، مع بطارية 5000 مللي أمبير وشاحن بقدرة 18 وات.

7- نوكيا 3.4

تقدم نوكيا هاتفا مثاليا بسعر منافس في الفئة الاقتصادية، ورغم مرور عامين على إصداره، حقق نوكيا 3.4، 158 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU.

ونقطة التميز الأساسية أنه الأقل سعرا بين الهواتف المنافسة.

ويأتي الهاتف بشاشة آي بي إس مقاسها 6.39 بوصة. مع تصميم بلاستيكي بالكامل، لكنه عصري تماما مع ثقب للعدسة الأمامية.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 460، بمعيارية 11 نانومتر، مع رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 64 جيجا.

الكاميرا الخلفية الرئيسية ثلاثية العدسات، بقوة 13 و5 و2 ميجابكسل. وعدسة أمامية واسعة للسيلفي بقوة 8 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف بصمة خلفية، مع بطارية 4000 مللي أمبير.

8- نوكيا G20

ربما يكون هذا أرخص هاتف بذاكرة داخلية 128 جيجا، وهي نقطة تميزه الأساسية، وحقق نوكيا G20، 110 آلاف نقطة على مؤشر ANTUTU.

ويأتي الهاتف بشاشة آي بي إس مقاسها 6.52 بوصة. مع تصميم بلاستيكي بالكامل، لكنه عصري تماما مع ثقب للعدسة الأمامية.

ويعمل الهاتف بمعالج هيليو G35 بمعيارية 12 نانومتر، مع رام 4 جيجا وذاكرة داخلية 128 جيجا.

الكاميرا الخلفية الرئيسية رباعية العدسات، بقوة 48 و5 و2 و2 ميجابكسل. وعدسة أمامية واسعة للسيلفي بقوة 8 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف بصمة خلفية، مع بطارية عملاقة 5050 مللي أمبير.