3 مصابين في اصطدام سيارة بمحطة وقود في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في اصطدام سيارة بإحدى محطات الوقود في نطاق حي الضواحي، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائدتها.

استقبل مستشفى الزهور 3 مصابين، هم: أحمد محمد سلامة أحمد البربري - 22 عامًا، ومحمود علي عبده علي - 26 عامًا، ومحمد صلاح حفني محمود - 20 عامًا، مصابين بكدمات وسحجات بالجسد.

وأفاد شهود بأن السيارة كانت تقودها سيدة وكانت تقف في انتظار انتهاء أعمال تموين محطة الوقود، وكان هناك شباب ينتظرون أمامها بالدرجات النارية، فاجأتهم بالاصطدام بهم، محدثة إصاباتهم.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، ووجه بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسبابه، وحُرر المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.