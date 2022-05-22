المواد الغذائية: 300 جنيه تراجعًا في أسعار الدقيق بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية و العطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الدقيق شهدت تراجعاً في الأسواق، كما انخفضت أسعار البرغل والفريك والذرة الصفراء الأوكراني، بينما استقرت أسعار الردة اليوم الأحد.

وبحسب بيان الغرفة اليوم، فإن سعر الدقيق (بروتين/24) تراجع إلى 9,850 جنيهًا، كما انخفض سعر الدقيق (بروتين/27) إلى 10 آلاف جنيه للطن مقابل 10,300 جنيه.

واستقرت أسعار الردة في السوق المحلي لدى التاجر ليصل سعر الطن 6100 جنيه.

وأشار المنوفي إلى تراجع سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني إلى 8800 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه.

كما انخفض سعر طن البرغل إلى 9 آلاف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه للطن، بحسب المنوفي.

وهبط سعر طن الفريك إلى 9 آلاف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه، وفقا لقول المنوفي.