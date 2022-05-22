إعادة انتخاب السعودية لرئاسة الألكسو حتى 2024

جددت الدول العربية، ممثلة في أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الثقة في انتخاب المملكة العربية السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي حتى عام 2024، بإجماع الدول العربية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المجلس عقب اجتماع المؤتمر العام في دورته 26، حيث أبدى أعضاء المجلس الشكر والتقدير على ما تحقق من نتائج إيجابية وعمل تكاملي للمجلس التنفيذي خلال الأشهر العشرة الماضية.

كما أجمعوا على أهمية المضي قدمًا واستمرار المجلس التنفيذي في رؤيته الجديدة والمتقدمة التي بدأها مؤخرًا، عادين ما تم إنجازه نقلة مهمة في تاريخ المجلس نحو تعزيز دوره في دعم المنظمة وبرامجها لخدمة توجهاتها في العالم العربي، حيث عمل المجلس على عدة مبادرات عززت من العمل العربي المشترك، وتأتي رغبة الدول العربية باستمرار المملكة في رئاسة المجلس بعد تثمين المؤتمر العام برئاسة الوزراء العرب على الجهود النوعية التي قدمها المجلس التنفيذي برئاسة المملكة العربية السعودية، والذي عمل على منطلقات جديدة في رؤية العمل العربي المشترك، وفق منهجية واضحة، وروح عمل منطلقة من العمل التكاملي بين المجلس التنفيذي وإدارة المنظمة.

وأشاد الوزراء العرب بمبادرة رئيس المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، لوضع خارطة الطريق للمجلس التنفيذي، التي بنيت وفق منهجية واضحة مرتكزة على إشراك الدول في بناء رؤية عربية مشتركة لدعم وتمكين المنظمة لتحقيق أهدافها.