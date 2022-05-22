رئيس السنغال يعتزم زيارة موسكو وكييف قريبا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 دقائق

قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنه سيزور موسكو وكييف في الأسابيع المقبلة بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي الذي قال إنه يريد وقف التصعيد وإحلال السلام في أوكرانيا من خلال الحوار بين الجانبين.

وأضاف سال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس “لا نريد التحيز في هذا الصراع ونريد بشكل واضح السلام. على الرغم من أننا ندين الغزو فإننا نعمل من أجل وقف التصعيد ووقف إطلاق النار ومن أجل الحوار .. هذا هو الموقف الأفريقي”.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد إن بلاده تريد العمل مع السنغال في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.

وقال شولتس إنه سيعمل كذلك بنشاط على تمكين إرسال صادرات الحبوب من أوكرانيا وتوريد الأسمدة إليها.

وأضاف أنه سيسعى إلى محاربة تغير المناخ لمنع الجفاف وأزمات الغذاء في أفريقيا.

ويقوم المستشار الألماني بأول زيارة لأفريقيا منذ توليه السلطة، وهي جولة تبدأ اليوم الأحد وتستمر ثلاثة أيام يزور خلالها السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.