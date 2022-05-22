النمسا تسجل أول إصابة بجدري القرود في فيينا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 دقائق

أكدت هيئة الصحة في فيينا اليوم الأحد ظهور أول إصابة بفيروس جدري القرود في النمسا بعد الإبلاغ عن الاشتباه بإصابة هذه الحالة.

وقالت الهيئة على تويتر “تأكدت إصابة حالة كان يُشتبه بإصابتها بفيروس الجدري”، مضيفة أن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس وأنه بالنظر إلى الأعراض التي ظهرت عليه فمن الآمن افتراض أنه جدري القرود.

وقالت الهيئة إنه نُقل إلى مستشفى بالمدينة اليوم مصابا بحمى وإصابات جلدية.

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن ارتفاع عدد الإصابات بجدري القرود في أوروبا ومناطق أخرى، وهو نوع من الإصابة الفيروسية الأكثر شيوعا في غرب ووسط القارة الأفريقية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم حتى يوم السبت تأكيد 92 إصابة بجدري القرود كما أن هناك 28 إصابة أخرى يجري التحقق منها في 12 دولة لا يعد هذا الفيروس متوطنا فيها.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها تتوقع اكتشاف المزيد من الإصابات بجدري القرود بينما توسع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة، وأنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود.