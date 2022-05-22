ألمانيا: سنتعاون مع السنغال في الطاقة الخضراء والغاز الطبيعي المسال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد إن بلاده تريد العمل مع السنغال في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.

وأضاف خلال زيارة للعاصمة السنغالية دكار أنه سيتم مناقشة تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا في محادثات أكثر تفصيلا.

وقال شولتس إنه سيعمل كذلك بنشاط على تمكين إرسال صادرات الحبوب من أوكرانيا وتوريد الأسمدة إليها.

وأضاف أنه سيسعى إلى محاربة تغير المناخ لمنع الجفاف وأزمات الغذاء في أفريقيا.

ويقوم المستشار الألماني بأول زيارة لأفريقيا منذ توليه السلطة، وهي جولة تبدأ اليوم الأحد وتستمر ثلاثة أيام يزور خلالها السنغال والنيجر وجنوب أفريقيا.

وستكون المحطة الأولى في الجولة هي السنغال، التي تملك مليارات الأمتار المكعبة من احتياطيات الغاز ويتوقع أن تصبح منتجا رئيسيا للغاز في المنطقة.

وتسعى ألمانيا إلى تقليل اعتمادها الكبير على روسيا في الحصول على الغاز بعد غزو موسكو لأوكرانيا. وقال مسؤول حكومي يوم الجمعة إن ألمانيا قد تساعد في استكشاف حقل غاز في السنغال.