صورة: اغتيال قائد بالحرس الثوري رميًا بالرصاص جنوب العاصمة طهران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 22 - مايو - 2022 7:07 مساءً

أكدت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، اغتيال قائد عسكري بالحرس الثوري الإيراني ممن شاركوا في الحرب السورية جنوب العاصمة طهران.

وبحسب وكالة “تسنيم”، فإنه مسلحين يستقلان دراجة نارية، اغتالا أحد مقاتلي قوة القدس، وهو على القرب من دخول منزله في العاصمة الإيرانية طهران، مشيرة إلى أن حادثة الاغتيال تمت بحلول الساعة الرابعة عصرًا، أثناء مرور هذه الشخصية في أحد الأزقة، مبينة أنه تلقى خمس رصات قاتلة من سلاح كاتم صوت.

وبينت أن الجهات الأمنية بدأت بملاحقة المنفذين والبحث عنهم.

ووفق الحرس الثوري الإيراني، فقد تم اغتيال العقيد في الحرس الثوري “صياد خدايى” خلال عملية وصفها بالـ “إرهابية” جنوبي طهران. وقال في بيان إن جهات تابعة للاستكبار العالمي تقف خلف العملية.

اعتقال شبكة مرتبطة بـ “الموساد”

ومن جانبها، زعمت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا) أن إيران كشفت عن “شبكة تجسس إسرائيلية” وأن عناصرها قد اعتقلوا من قبل الحرس الثوري.

وقال الحرس الثوري الإيراني، وفق ما ذكرته وكالة “إيرنا”، إنه تم اعتقال “شبكة من البلطجية على صلة بجهاز استخبارات النظام الإسرائيلي”.

وأوضحت أنّ “الشبكة قامت بسرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة، والخطف، والحصول على اعترافات مزيفة عبر شبكة من البلطجية”.

وبينت أنّ عملية الاعتقال تمّت في عملية مشتركة بين الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية.