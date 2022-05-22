تركيا تستدعي السفير الأمريكي بسبب تحذير من مظاهرة للمعارضة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير الأمريكي اليوم الأحد لإبلاغه عدم ارتياحها بشأن تحذير نشرته السفارة على موقعها الإلكتروني بخصوص تجمع للمعارضة وسط إسطنبول.

واحتشد الألاف في مسيرة يوم السبت للاحتجاج على إدانة السياسية التركية المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو بتهمة إهانة الرئيس والدولة.

ونشرت السفارة الأمريكية في تركيا تحذيرا على موقعها على الإنترنت يوم 18 مايو أيار من تدخل محتمل للشرطة خلال مظاهرة المعارضة.

وقالت مصادر وزارة الخارجية إن أنقرة أبلغت السفير جيف فليك أن هناك مزاعم لا أساس لها بخصوص التأهب الأمريكي فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها قوات الشرطة التركية خلال المظاهرات.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي السفارة الأمريكية للتعليق

وترأس جنان، التي قضت المحكمة بسجنها مدة تقل قليلا عن خمس سنوات، فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول وهي أحد أقوى الشخصيات بالحزب.

وفي عام 2019 لعبت جنان دورا مهما في الانتخابات المحلية بالمدينة والتي انتهت بفوز حزب الشعب الجمهوري برئاسة بلدية إسطنبول، التي شغلها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وأسلافه من الإسلاميين على مدى 25 عاما.

وتُسلط الأضواء على استقلال القضاء في تركيا في السنوات القليلة الماضية، خاصة في أعقاب حملة على القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 والتحول إلى النظام الرئاسي العام الماضي.

وأيدت محكمة عليا في البلاد ثلاث تهم ضد جنان لكن المحكمة خفضت الحكم، الذي صدر في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أربع سنوات و11 شهرا و20 يوما.