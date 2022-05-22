وزير فرنسي ينفي اتهامات بالاغتصاب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

نفى داميان أباد، وزير التضامن والمعاقين الفرنسي المعين حديثا، بشدة أنه اغتصب امرأتين بعد اتهامات نشرها اليوم الأحد موقع ميديابارت الإلكتروني اعتمادا على مقابلتين مع المرأتين.

نقل الموقع عن المرأتين قولهما إن أباد أجبرهما على إقامة علاقات جنسية معه. وقالتا إن ذلك حدث أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011.

وقال أباد وميديابارت إن إحدى المرأتين قدمت شكوى للشرطة ضد أباد عام 2017 وتم حفظها دون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

أضاف أباد في بيان أُرسل لرويترز “أرفض بشدة هذه الاتهامات بالعنف الجنسي… العلاقات الجنسية التي أقمتها طوال حياتي كانت دائما بالتراضي”.

وأوضح أباد أن إعاقته، وهي مرض يسمى اعوجاج المفاصل يؤثر على أطرافه الأربعة، جعلت من المستحيل عليه جسديا ارتكاب الأفعال التي اتُهم بها.

وانضم أباد إلى الحكومة التي شُكلت يوم الجمعة بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وردا على طلب للتعليق على الاتهامات الموجهة لأباد، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إنها لم تكن على علم بها عندما انضم إلى الحكومة.

وأضافت أن حكومتها ستتحمل عواقب تعيين أباد “إذا جد جديد وفُتحت قضية جديدة”.

ولم تدل بمزيد من التفاصيل.