أوّل دولة تفرض حجرًا إلزاميًا على مصابي “جدري القرود”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أصبحت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، حيث انتشر المرض في 14 دولة حول العالم.

وقالت السلطات الصحية في بلجيكا، الأحد، أنه يتعين على المصابين بفيروس جدري القرود أن يعزلوا أنفسهم لمدة 21 يوما.

يأتي ذلك بعد الإبلاغ عن 3 حالات إصابة بالمرض في البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الإصابات التي جرى اكتشافها مرتبطة بمهرجان أقيم في مدينة أنتويرب الساحلية الجمعة الماضية.

وكشف لأول مرة عن جدري القرود بين البشر في عام 1970 بجمهورية الكونغو الديمقراطية (المعروفة باسم زائير في وقتها) لدى صبي عمره 9 سنوات كان يعيش في منطقة استؤصل منها الجدري في عام 1968. وأبلغ منذ ذلك الحين عن حدوث معظم الحالات في المناطق الريفية من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب أفريقيا، وخصوصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يبدو أنها مموطنة به، والتي اندلعت فيها فاشية كبرى للمرض في عامي 1996 و1997.