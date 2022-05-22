شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس النمساوي يعتزم الترشح لفترة ولاية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين اعتزامه الترشح لفترة ولاية ثانية.

وصرح فان دير بيلين78/ عاما/ اليوم الأحد بأنه سيتقدم لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد في الخريف المقبل.

وكتب السياسي الذي كان ينتمي إلى حزب الخضر في رسالة على الإنترنت أن أوروبا تمر بفترات مضطربة بسبب الجائحة والحرب وأزمة المناخ " ولهذا السبب أود أن أضع خبرتي في خدمة بلادنا وأن أسهم بأفضل ما عندي علما وضميرا حتى تسير النمسا إلى مستقبل جيد"، ولم يتحدد موعد بعد لانتخاب الرئيس.