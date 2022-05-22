انت الان تتابع خبر طهران تكشف تفاصيل 'اغتيال' عقيد في الحرس الثوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقتل مسلحون على دراجة نارية عقيدا في الحرس الثوري الإيراني خارج منزله شرقي العاصمة طهران، اليوم الأحد.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني، في بيان، بـ"اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدايي في عملية إرهابية جنوبي طهران".



وقالت وسائل إعلام رسمية إن المهاجمين أطلقوا الرصاص على الضحية خمس مرات عندما دخل منزله في أحد الأزقة الواقعة شرقي العاصمة.

وعرفت التقارير الضحية فقط بأنه "مدافع عن المراقد"، في إشارة إلى الإيرانيين الذين يقاتلون تنظيم داعش في سوريا والعراق ضمن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، والذي يشرف على العمليات العسكرية خارج البلاد.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وتلاحق قوات الأمن المهاجمين المشتبه بهم، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي، دون تقديم مزيدا من التفاصيل أو توضيح الدافع من وراء القتل.



وبالتزامن مع ذلك، ذكرت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية أن الحرس الثوري اكتشف أعضاء من شبكة جهاز مخابرات إسرائيلي وألقى القبض عليهم.

وقالت خدمة العلاقات العامة في الحرس الثوري، في بيان: "بتوجيه من جهاز المخابرات التابع للنظام الصهيوني، حاولت الشبكة سرقة وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة والخطف وانتزاع اعترافات ملفقة من خلال شبكة من البلطجية".