الخارجية التركية تستدعي السفير الامريكي

وذكرت وكالة "رويترز" ان "أنقرة أبلغت السفير جيف فليك أن هناك مزاعم لا أساس لها بخصوص التأهب الأمريكي فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها قوات الشرطة التركية خلال المظاهرات".

واحتشد الألوف في مسيرة، يوم السبت، للاحتجاج على إدانة السياسية التركية المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو بتهمة إهانة الرئيس والدولة.



ونشرت السفارة الأمريكية في تركيا تحذيرا على موقعها على الإنترنت، يوم 18 أيار الجاري، من تدخل محتمل للشرطة خلال مظاهرة المعارضة.