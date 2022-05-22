انت الان تتابع خبر الخارجية التركية تستدعي السفير الامريكي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاحد، السفير الأمريكي لإبلاغه عدم ارتياحها بشأن تحذير نشرتْه السفارة على موقعها الإلكتروني بخصوص تجمع للمعارضة وسط إسطنبول.
وذكرت وكالة "رويترز" ان "أنقرة أبلغت السفير جيف فليك أن هناك مزاعم لا أساس لها بخصوص التأهب الأمريكي فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها قوات الشرطة التركية خلال المظاهرات".
واحتشد الألوف في مسيرة، يوم السبت، للاحتجاج على إدانة السياسية التركية المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو بتهمة إهانة الرئيس والدولة.
ونشرت السفارة الأمريكية في تركيا تحذيرا على موقعها على الإنترنت، يوم 18 أيار الجاري، من تدخل محتمل للشرطة خلال مظاهرة المعارضة.
واحتشد الألوف في مسيرة، يوم السبت، للاحتجاج على إدانة السياسية التركية المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو بتهمة إهانة الرئيس والدولة.
ونشرت السفارة الأمريكية في تركيا تحذيرا على موقعها على الإنترنت، يوم 18 أيار الجاري، من تدخل محتمل للشرطة خلال مظاهرة المعارضة.