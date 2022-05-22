منع 'نجاح محمد علي' من الظهور الإعلامي

وقالت الهيئة في وثيقة وردت لـ الخليج 365، إنه "استناداً إلى الصلاحيات المخولة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر 65 لسنة 2004 النافذ، وايماناً من الهيئة بمبدأ احترام حرية التعبير كما نصت عليه الفقرة أولاً من المادة 38 من الدستور العراقي، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبهدف تنظيم اشكال التعبير وحمايته بما لا يسمح بالتحريض على العنف والكراهية واللا تسامح العرقي أو القومي أو الديني أو الفكري، وكل ما يؤدي إلى تغذية النزاعات والصراعات وصنع الأزمات من خلال استخدام وسائل الإعلام".وأضافت أنه "بالنظر لتكرار الأداء غير المهني عبر استخدام العبارات والالفاظ المسيئة وتعميم الأحكام وايكال التهم دون الاستدلال الى وثائق أو مصادر رصينة؛ لذا وجه مجلس المفوضين بمنع ظهور واستضافة المحلل السياسي نجاح محمد علي، في وسائلكم الإعلامية كافة وذلك لتصريحاته غير المسؤولة والمسيئة التي أطلقها عبر إحدى المحطات الفضائية العراقية المرخصة والتي من شأنها أن تشجع في التحريض على الكراهية والعنف؛ الأمر الذي قد يسهم في زعزعة الاستقرار المجتمعي وتهديد السلم الأهلي للبلاد".