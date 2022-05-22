شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. الصين تهاجم أمريكا وتتهمها بالفشل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "محكوم عليها بالفشل"، وذلك في تعليقات خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة لزيادة الانخراط مع الحلفاء ومواجهة صعود ونفوذ الصين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية بعد أن التقى وانج نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو في جوانجتشو اليوم الأحد: "الحقائق سوف تثبت أن ما يعرف بـ/استراتيجية الهندي-الهادئ/ هي في الأساس استراتيجية لخلق الانقسامات".

وفي رحلته الأولى إلى آسيا بعد تولي رئاسة الولايات المتحدة، التقى بايدن الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا يون سوك يول. وسوف يلتقي بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو غدا الاثنين، ويلي اللقاء عقد قمة رباعية لأمريكا مع اليابان وأستراليا والهند يوم الثلاثاء المقبل.

كما يعتزم بايدن كشف النقاب عن إطار عمل اقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في فعالية تشهد مشاركة افتراضية لقادة آخرين من المنطقة.