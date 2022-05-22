شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تسجل أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (أو.آر.إف) اليوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم كبير مسؤولي الصحة في فيينا، إن المدينة سجلت أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القردة في النمسا، وهي لرجل يبلغ من العمر 35 عاما نُقل إلى المستشفى خلال الليل.

وقالت أو.آر.إف إن المريض يعاني من أعراض معتادة للمرض، بما في ذلك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وبثور على وجهه، مضيفة أن الاختبارات ستحدد ما إذا كان هذا هو في الواقع جدري القرود بحلول مساء الأحد.