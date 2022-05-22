شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تنقذ 26 مهاجراً بعد غرق قاربهم بسبب الرياح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ خفر السواحل اليوناني 26 مهاجرا من قارب غارق قبالة جزيرة روديس السياحية اليوم الأحد.

ونقلت شبكة الاذاعة ووسائل إعلام أخرى عن خفر السواحل القول، إن القارب انقلب بسبب الرياح.

وقام أحد الركاب بإبلاغ السلطات اليونانية هاتفيا، وذكرت التقارير أن فتاة كفيفة كانت ضمن من تم إنقاذهم.

وتحدث مسؤولو خفر السواحل لوسائل الاعلام اليونانية عن "عصابات تهريب إجرامية" لم تتردد في إرسال الأشخاص من تركيا إلى اليونان في "سفن سيئة" في أحوال طقس مثل هذه.

وكانت اليونان قد عززت من القيود على طول المضايق بين الجزر اليونانية وتركيا خلال الأعوام الماضية.