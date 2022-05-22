بايدن: يجب على الجميع الشعور بالقلق إزاء تفشي جدري القردة

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إن تفشي مرض جدري القردة هو أمر "يجب أن يكون مصدر قلق للجميع"، مضيفاً أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة.

وأبلغ بايدن الصحافيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية متجها إلى اليابان "نبذل جهداً كبيراً لمعرفة ما سنفعله".