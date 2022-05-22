انت الان تتابع خبر الإمارات تجري تغييراً هيكلياً في المنظومة التعليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة أنباء الإمارات، إنه وجه "بمراجعة شاملة وتحديث للسياسات والتشريعات للقطاع التعليمي".

وتشمل التغييرات، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام):

-إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة عبد الله بن زايد، ليشرف على مستقبل المنظومة والجهات التعليمية في الدولة.



-تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيرا للتربية والتعليم.

-تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

-تعيين سارة المسلّم وزيرة دولة للتعليم المبكر وإنشاء هيئة اتحادية جديدة " للتعليم المبكر " تختص بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للطفولة المبكرة لتطوير مهارات وشخصية وحماية وتمكين الطفل.

-إنشاء هيئة اتحادية جديدة "الهيئة الاتحادية لجودة التعليم" تتبع مجلس الوزراء لمتابعة أداء التعليم وقياس جودة المخرجات التعليمية.



وقال محمد بن راشد في كلمة إن هذه التغييرات تأتي "بمباركة رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان وبعد التشاور معه".

وأضاف: "قطاع التعليم اليوم ليس كالأمس وطموحاتنا اليوم ليست كالأمس ومهارات المستقبل ستكون مختلفة ومتجددة وهدفنا إعداد جيل يحمل الراية ويكمل المسيرة ويتمسك بالهوية وينطلق للعالمية بكل ثقة ونطلب من الجميع التعاون الجاد لتحقيق ذلك والله الموفق أولا وأخيرا".

