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انت الان تتابع خبر أنس الجابر تغادر رولان جاروس في مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-22 | 14:41
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غادرت التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا، اليوم الأحد، بطولة رولان جاروس من الدور الأول على يد البولندية مايدا لينيتي.
وتغلبت لينيتي على أنس جابر ، بمجموعتين لمجموعة، بعد ساعتين و28 دقيقة من اللعب.
ودخلت أنس حابر المباراة كواحدة من بين 4 لاعبات مرشحات لنيل اللقب، ونجحت في افتكاك المجموعة الأولى (6-3).
وفي المجموعة الثانية كان اللعب متعادلا شوط بشوط حتى حسمت لينيتي التاي بريك (7-4)، والمجموعة (7-6) بعد ساعة كاملة من اللعب.
وستواجه لينيتي في الدور الثاني الفائزة في اللقاء الذي سيجمع غدا بين البريطانية هاريات دارت والإيطالية مارتيتا ترافيازان.
وبذلك وقعت البولندية مايدا لينيتي المصنفة 52 عالميا على أولى المفاجات الكبرى في هذه البطولة.
ودخلت أنس حابر المباراة كواحدة من بين 4 لاعبات مرشحات لنيل اللقب، ونجحت في افتكاك المجموعة الأولى (6-3).
وفي المجموعة الثانية كان اللعب متعادلا شوط بشوط حتى حسمت لينيتي التاي بريك (7-4)، والمجموعة (7-6) بعد ساعة كاملة من اللعب.
وفي المجموعة الثالثة والحاسمة اشتد التنافس بينهما وحسمتها البولندية مايدا لينيتي لصالحها بنتيجة (7-5).
وستواجه لينيتي في الدور الثاني الفائزة في اللقاء الذي سيجمع غدا بين البريطانية هاريات دارت والإيطالية مارتيتا ترافيازان.
المحرر: سعد أحمد
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