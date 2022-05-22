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أنس الجابر تغادر رولان جاروس في مفاجأة كبرى

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-22 | 14:41

أنس الجابر تغادر رولان جاروس في مفاجأة كبرى

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غادرت التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا، اليوم الأحد، بطولة رولان جاروس من الدور الأول على يد البولندية مايدا لينيتي.
وتغلبت لينيتي على أنس جابر ، بمجموعتين لمجموعة، بعد ساعتين و28 دقيقة من اللعب.

وبذلك وقعت البولندية مايدا لينيتي المصنفة 52 عالميا على أولى المفاجات الكبرى في هذه البطولة.

ودخلت أنس حابر المباراة كواحدة من بين 4 لاعبات مرشحات لنيل اللقب، ونجحت في افتكاك المجموعة الأولى (6-3).


وفي المجموعة الثانية كان اللعب متعادلا شوط بشوط حتى حسمت لينيتي التاي بريك (7-4)، والمجموعة (7-6) بعد ساعة كاملة من اللعب.

وفي المجموعة الثالثة والحاسمة اشتد التنافس بينهما وحسمتها البولندية مايدا لينيتي لصالحها بنتيجة (7-5).

وستواجه لينيتي في الدور الثاني الفائزة في اللقاء الذي سيجمع غدا بين البريطانية هاريات دارت والإيطالية مارتيتا ترافيازان.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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