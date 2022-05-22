أنس الجابر تغادر رولان جاروس في مفاجأة كبرى

وتغلبت لينيتي على أنس جابر ، بمجموعتين لمجموعة، بعد ساعتين و28 دقيقة من اللعب.

وبذلك وقعت البولندية مايدا لينيتي المصنفة 52 عالميا على أولى المفاجات الكبرى في هذه البطولة.

ودخلت أنس حابر المباراة كواحدة من بين 4 لاعبات مرشحات لنيل اللقب، ونجحت في افتكاك المجموعة الأولى (6-3).



وفي المجموعة الثانية كان اللعب متعادلا شوط بشوط حتى حسمت لينيتي التاي بريك (7-4)، والمجموعة (7-6) بعد ساعة كاملة من اللعب.

وفي المجموعة الثالثة والحاسمة اشتد التنافس بينهما وحسمتها البولندية مايدا لينيتي لصالحها بنتيجة (7-5).

وستواجه لينيتي في الدور الثاني الفائزة في اللقاء الذي سيجمع غدا بين البريطانية هاريات دارت والإيطالية مارتيتا ترافيازان.

