المملكة السعودية تطلق الرخصة الإلكترونية لاستيراد وتصدير المنتجات البترولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات البترولية.



وذكرت الوازرة أن هذه الخدمة تم إطلاقها، عبر منصة الخدمات الإلكترونية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية بالموقع الرسمي للوزارة، على الرابط www.moenergy.gov.saبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي تطبيقًا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بمرسوم ملكي والذي يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية.

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وأوضحت الوزارة أن الحصول على الرُّخص والتصريحات متطلب أساس لممارسة نشاطات المتاجرة بالمنتجات البترولية، مؤكدة أنه يسهم في تنظيم عملية مزاولة هذا النشاطات، ويرفع كفاءة استهلاك موارد الطاقة، ويعزز مراقبة الخدمات وجودة المنتج البترولي، الأمر الذي سيكون له عائد إيجابي لصالح المستهلك النهائي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأفادت الوزارة أن التطورات التقنية والرقمية التي تطبقها حالياً، تُسهم في تعزيز مراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية والتحكم فيه بشكل نظامي، كما تدعم توفير الطاقة بصورة أكثر كفاءة واستدامة، مع مراعاة اشتراطات السلامة.

يذكر أن المرسوم الملكي الصادر بهذا الخصوص، ينص على أن تتولى الوزارة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، وذلك بغرض قياس ورفع مستوى الامتثال، وجودة الأداء في القطاع البترولي الوطني، إضافة إلى ضبط المخالفات حسب ما نُص عليها في النظام.

وهناك ستة نشاطات أخرى، بالإضافة إلى الاستيراد والتصدير، يشترط لممارستها الحصول على الرُّخص اللازمة من الوزارة وهي: البيع، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والاستخدام، سواء أكان استخدامًا بغرض الحرق أم كمُدخَلٍ (لقيمٍ) في عمليات الصناعة.