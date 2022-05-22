عاجل.. الأمن العراقي يطيح بـ21 عنصراً من تنظيم داعش الارهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأحد، اعتقال 21 إرهابياً من تنظيم داعش خلال عمليات متفرقة.



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية ألقت القبض على ستة إرهابيين، في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة".

كما تمكنت القوات العراقية وفقاً للبيان من "تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار تضم خمسة عناصر إرهابية ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية".

ولفت البيان الى "إلقاء القبض على أربعة من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين".

وتابع البيان: "ألقى القبض على ستة إرهابيين في كركوك يعملون ضمن ما يعرف بديوان الجند بينهم قيادي في داعش الإرهابي دخل المحافظة بهوية مزورة وهو أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية".

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى "تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وتواصل القوات العراقية شن سلسلة من العمليات العسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش، تتركز أغلبها عند مناطق حدودية ونائية تنشط عندها الخلايا الإرهابية.